ابتعد عن المهيجات.. 4 نصائح للتخلص من العطس المستمر

يعد العطس من اكثر المشكلات المزعجة التي تصيب الانسان وتسبب له الكثير من المتاعب والمواقف المحرجة ، وللاسف يعاني البعض من العطس المستمر مما يسبب لهم مزيدا من الارهاق والتعب.
عرض "boldsky" مجموعة من النصائح التي تساعد في علاج العطس المستمر نهائيا.
- الابتعاد عن المهيجات المحمل بها الهواء مثل المواد الكيميائية والغبار الأسمنتي والدواجن والأسبستوس والفحم والمعادن والحبوب والدقيق.
- زيادة تناول فيتامين C الموجود بكثرة في ثمار الحمضيات حيث ان فيتامين C مركب مضاد للهستامين وسيساعد في تقليل العطس.
- غطي الأنف أثناء الحساسية الموسمية.
- تناول الأدوية المضادة للهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل السيتريزين ، والفكسوفينادين ، والوراتادي.
عرض "boldsky" مجموعة من النصائح التي تساعد في علاج العطس المستمر نهائيا.
- الابتعاد عن المهيجات المحمل بها الهواء مثل المواد الكيميائية والغبار الأسمنتي والدواجن والأسبستوس والفحم والمعادن والحبوب والدقيق.
- زيادة تناول فيتامين C الموجود بكثرة في ثمار الحمضيات حيث ان فيتامين C مركب مضاد للهستامين وسيساعد في تقليل العطس.
- غطي الأنف أثناء الحساسية الموسمية.
- تناول الأدوية المضادة للهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل السيتريزين ، والفكسوفينادين ، والوراتادي.