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مرأة

ابتعد عن المهيجات.. 4 نصائح للتخلص من العطس المستمر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:59 م
4 نصائح للتخلص من
4 نصائح للتخلص من العطس نهائيا
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اسماء محمد
يعد العطس من اكثر المشكلات المزعجة التي تصيب الانسان وتسبب له الكثير من المتاعب والمواقف المحرجة ، وللاسف يعاني البعض من العطس المستمر مما يسبب لهم مزيدا من الارهاق والتعب.

عرض "boldsky" مجموعة من النصائح التي تساعد في علاج العطس المستمر نهائيا.

- الابتعاد عن المهيجات المحمل بها الهواء مثل المواد الكيميائية والغبار الأسمنتي والدواجن والأسبستوس والفحم والمعادن والحبوب والدقيق.
- زيادة تناول فيتامين C الموجود بكثرة في ثمار الحمضيات حيث ان فيتامين C مركب مضاد للهستامين وسيساعد في تقليل العطس.
- غطي الأنف أثناء الحساسية الموسمية.
- تناول الأدوية المضادة للهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل السيتريزين ، والفكسوفينادين ، والوراتادي.
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