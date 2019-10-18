التسي تسي .. اكتشف أسباب مرض النوم

يعد مرض النوم من أبرز الأمراض التى تنتشر فى دول أفريقيا وبعض البلدان الأخرى وهو المتسبب في حالة النوم المستمرة وغير الطبيعية والشعور بالتعب والإرهاق والحمى احيانا.



ووفقا لما ذكره موقع " yourgenome" إن هناك عدة أسباب للإصابة بمرض النوم ، هى:

- ينتقل من إنسان إلى إنسان عبر لدغة ذبابة التسي تسي، والتي توجد فقط في المناطق الريفية من أفريقيا.

- ينتقل المرض من الأم إلى الطفل لأن الطفيل يمكن أن يعبر المشيمة، وفي الدم وتصيب الطفل وهو لا يزال في الرحم .

- تسهم الإبر الملوثة في انتشار المثقبيات ، ولكن هذا أمر نادر الحدوث.

- تعيش المجتمعات الأكثر عرضة لخطر داء المثقبيات في المناطق الريفية حيث توجد ذبابة التسي تسي.