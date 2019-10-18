خلي بالك منها .. أعراض غير متوقعة تدل على إصابتك بـ مرض النوم

يعد مرض النوم من أكثر الأمراض المنتشرة في البلاد الحارة والمجتمعات المليئة بالمستنقعات وفي مقدمتها دول جنوب إفريقيا والهند، وتحدث الإصابة بمرض النوم عن طريق انتقال العدوى من خلال الحشرات.



ويسبب مرض النوم الشعور بحالة من الخمول والكسل والرغبة المستمرة في النوم وللتمكن من اكتشاف المرض وعلاجه مبكرا. عرض موقع"MSF " أهم أعراض مرض النوم في المرحلتين الأولى والثانية.



أعراض مرض النوم للمرحلة الأولى

تظهر مجموعة من أعراض مرض النوم في المرحلة الأولى تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، مثل : الحمى والصداع والضعف والحكة وآلام المفاصل.



في هذه المرحلة ، من السهل علاج مرض النوم ولكن يصعب تشخيصه، وإذا لم يتم إعطاء أي علاج، فإن الطفيلي سيغزو الجهاز العصبي المركزي للشخص المصاب ، بينما ينتقل المرحلة الثانية من المرض.



اعراض مرض النوم المرحلة الثانية

تتسم اعراض مرض النوم في المرحلة الثانية بأنها أكثر تحديدًا مثل الارتباك والسلوك العنيف أو التشنجات.