كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تنظم ندوة عن حرب أكتوبر.. صور

في إطار الاهتمام بنشر الوعي الثقافي لطلاب الجامعة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ندوة بعنوان: انتصارات أكتوبر ٧٣.. والأمن القومي تحت شعار بناء الإنسان، وذلك تحت إشراف الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتورة سناء حجازي منسق ملف العشوائيات بالجامعة ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق.



وحاضر في الندوة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي



وتناولت الندوة الحديث عن أهمية حرب السادس من أكتوبر المجيدة التي تعد من أكبر الإنجازات العسكرية فى التاريخ العربى والتي سطرت بدماء الجيش المصرى لتكتب بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى ، بجانب دور حرب أكتوبر في تعزيز الأمن القومي المصري من خلال طرد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المصرية وإثبات قوة وعظمة الجيش والشعب المصري في مواجهة أسطورة الجيش الذي لا يقهر، كما تضمنت الندوة أهمية تثبيت مفاهيم وقيم الانتصار وترسيخه في العقول، وكيفية بناء الإنسان ليواجه أي تحديات تواجهه وتواجه بلاده .