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حوادث

أطفالي بياكلوا من الزبالة.. مأساة دعاء مع زوجها الخمورجي: بيصرف فلوسه على السهرات المشبوهة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:48 م
مأساة دعاء مع زوجها
مأساة دعاء مع زوجها الخمورجي
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رامى المهدى
بعيون شاردة، وثياب مقطعة، تحمل على عاتقها طفلا لم يبلغ العام ونصف ومن خلفها 3 بنات أكبرهم طفلة فى التاسعة من عمرها. وقفت دعاء داخل محكمة الأسرة بـ«زنانيري» لترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن طفحت معه الكيل بسبب شربة للمخدرات والخمور والسهرات لمنتصف الفجر.

بنبرات حزن، قالت دعاء: تزوجت منذ عدة سنوات بشخص يدعى (محمد.ع)، ولكن بعد مرور شهور من الزواج اكتشفت بأنه يتعاطى المواد المخدرة، وأثناء الحديث معه أخبرته أن يكف عن تعاطي المواد المخدرة بسبب انني حامل، وهنا أخبرني بأنه سوف يترك المخدرات.

وتابعت، مرت الأيام والليالي وأنجبت أول طفلة عكفنا على تربيتها ورسمنا لها مستقبل زاهر ولكن بعد مرور عدة أعوام كرمني الله بـ ثلاث أطفال ولكن عاد زوجي لشرب المواد المخدرة من جديد، فضلًا عن سهراته المشبوهة لمنتصف الليل، قررت الانفصال فى بداية الأمر ولكن كنت دائمًا أنظر الى مستقبل الاطفال كيف يكون حالهم ونحن منفصلين؟ تحملت تلك الايام القاسية ولكن مع مرور الأيام زادت السهرات وزادت ايضًا مصاريف الأطفال.

واستطردت دعاء، فى إحدى الليالي طلبت من زوجي إحضار كيلو لحمة للاولاد، ولكن نهرني بشدة وقال لي: "مش معاي فلوس"، وعندما اخبرته بأن أمواله كلها ضائعة على السهرات والمخدرات طرحني على الأرض ومكث يضربني حتى تدخل بعض الجيران وانقذوني منه.

وأضافت، بعد مرور أيام فوجئت بأحد الجيران يطرق باب الشقة ومعه أطفالي وأخبرني بأنه وجدهم يبحثون فى صناديق القمامة عن طعام، لم أستطع تحمل ذلك وعندما عاد زوجي أخبرته وقلت له: "خلي في قلبك رحمه شويه وهات أجيب كيلو لحمه للاطفال، انت معاك فلوس لمزاجك بس، العيال نفسهم في الحمة دول عيال مش ذنبهم حاجه".

أنهت الزوجة في دعواها قائلة: زوجي رجل بخيل لا يهمه سوى مزاجه وتناول الخمور والمخدرات بكل أنواعها ولا يهتم الأطفال وحضرت هنا لإقامة دعوى طلاق.
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