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مرأة

هبة مجدي تبهر متابعيها فى إطلالة صباحية ناعمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:14 م
آلاء حسن
شاركت هبة مجدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة رقيقة وأنيقة.

وظهرت هبة مجدي بـ تيشرت أبيض رقيق، ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وزينت وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الأحمر لإبراز إطلالتها.

ولم تتكلف هبة مجدي في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وقرط دائري لإكمال إطلالتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً " بسم الله ماشاء الله قمر❤️"، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها....


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