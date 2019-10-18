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أخبار العالم

وفاة مصري وطفليه حرقًا داخل سيارة في السعودية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:20 م
وفاة مصري وطفليه
وفاة مصري وطفليه حرقًا داخل سيارة في السعودية
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سمر صالح وسعيد العربي
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية اليوم الجمعة  أن مصريا مقيم بالرياض لقي حتفه حرقًا برفقة طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء التابعة لمنطقة الرياض.

وأوضحت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرا حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء وداخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.

وذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى، أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية عاملة في إحدى الصوالين في مدينة شقراء.
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