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مرأة

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:26 م
ملكة السويد في بيروت
ملكة السويد في بيروت
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رشا عوني
شاركت ملكة السويد سيلفيا في فعاليات برنامج توجيه الشباب، التابع ‏لمؤسسة "مينتور"، في لبنان، أمس، والتقت بالعديد من النجوم بالوسط الفني والوزراء والمسؤلون.

وتألقت ملكة السويد في إطلالة راقية ناعمة، حيث ظهرت بفستان أوف وايت مطرز على الصدر ومزين بحزام ذهبي على الخصر، وجاء هذا الفستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

واختارت ملكة السويد أن ترتدي فستان بتوقيع أشهر مصمم أزياء بلبنان خلال زيارتها لنفس البلد، لتبعث رسالة على احترامها لخطوط الموضة وأفكار مصممي الأزياء اللبنانين .
لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير
لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير
لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير
لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير
لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير
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