لبنان تنتفض.. متظاهرون يحاولون السيطرة على المطارات لمنع المسؤولين من السفر

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، إن الجيش اللبناني منع اشخاصا حاولوا اجتياز الطريق بواسطة الدراجات النارية، من الدخول الى المطار.



وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الجيش ضباطا وافراد يحاول التحدث الى المحتجين الذين يشتكون إلى الجيش أوضاعهم بهدوء، ويطالب المحتجون الجيش اللبناني بعدم السماح لأي مسؤول بالسفر.



وكان المتظاهرين، قطعوا كل الطرق المؤدية الى المطار بشكل تام ومن كل الجهات، فيما شهدت الطرق الى المطار انتشارا كثيفا للقوى الامنية والجيش.



وعمد المحتجون الى حرق اطارات باعداد كبيرة. كما قاموا باحراق الأخشاب واغصان الأشجار، وطالبوا بتفتيش السيارات ذات الشبابيك الداكنة التي قد تدخل الى المطار.



وتسود حالة من الهرج والمرج على الطريق في ظل محاولة القوى الأمنية تهدئة الأوضاع.