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محافظات

صحة الدقهلية تطمئن أولياء الأمور: لا توجد أى إصابة بـ الالتهاب السحائى بين الطلاب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:13 م
صحة الدقهلية تطمئن
صحة الدقهلية تطمئن أولياء الأمور
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همت الحسينى
سادت حالة من الاطمئنان بين اولياء امور الطلاب بمحافظة الدقهلية بعد.صدور بيانات مختلفه من التربيه والتعليم والصحه بنفى وحود حالات اصابة او اشتباه بالالتهاب السحائى بين الطلاب وتبين ان الحاله الوحيده كانت لطالب مصاب بارتفاع درحات الحراره ونزلة برد وليس التهاب سحائى. 

 فيما كلف المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ، إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة التجريبيات بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حاله الطالب محمد رضا عبد الكريم محمد حسن بمدرسه الشهيد هشام بركات والتابعة لإدارة طلخا التعليميه والذي اتضح طبقا لتقرير ادارة الطب الوقائى لمديريه الشئون الصحيه انه كان  يعاني من ارتفاع في درجة الحراره ونسبه تغير في الوعي وليس التهاب سحائى متمنيا له الشفاء العاجل.

كما سبق ان  نفت المديرية في بيان لها ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي على صفحة بإسم "مجلس أمناء مدرسة هشام بركات" عن وجود حالات التهاب سحائي بمدارس الدقهلية بمدرسة هشام بركات بإدارة طلخا التعليمية حيث تبين أن الطالب المشتبه بإصابته بالالتهاب السحائي مصاب بنزلة برد شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى الحميات ويخضع للعلاج.

وأضاف البيان أنه فور علم على عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة اتصل بالدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه للتأكد من صحة الخبر والاطمئنان على الطالب، وأكد عدم صحة الخبر المتداول ولم تصل للمستشفيات حالات التهاب سحائي.

كما سبق أن أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية عدم ظهور أي التهاب سحائى بالدقهلية، مضيفا ان وزارة الصحه أكدت في بيان رسمى عدم ظهور أى حالات بالإسكندرية كما تهيب صحة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق نحو أي شائعات حول انتشار المرض بين المحافظات.

وأضاف أن مديرية الصحه بالدقهلية تقدم التطعيمات بانتظام للأطفال والتلاميذ بالمدارس خاصة في المراحل الدراسية الأولى أولى حضانه وأولى ابتدائى وأولى إعدادي وأولى ثانوى.
صحة الدقهلية تطمئن أولياء الأمور: لا توجد أى إصابة بـ الالتهاب السحائى بين الطلاب
صحة الدقهلية تطمئن أولياء الأمور: لا توجد أى إصابة بـ الالتهاب السحائى بين الطلاب
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