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محافظات

مياه المنيا تشارك فى مبادرةحياة كريمة بكفر مغربى والشيخ مسعود

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:58 م
مياه المنيا تشارك
مياه المنيا تشارك فى مبادرةحياة كريمة بكفر مغربى
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ايمن رياض
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه طبقا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالعمل على توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للأسر أشد احتياجات، استقبلت الشركة وفد بنك الطعام المصرى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار إلى انه تم التنبيه على فرع العدوة والقطاع التجارى بالشركة على تذليل العقبات للانتهاء فى أسرع وقت من تنفيذ هذه الوصلات لنجاح المبادرة فى تحقيق أهدافها.

وأضاف الشهاوى أن البنك يستهدف عمل مسح كامل لقريتى الشيخ مسعود وكفر مغربى بمركز العدوة لتحديد الأسر أشد احتياجات وتوصيل مياه شرب مجانا وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة.
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