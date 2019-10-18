جهود الداخلية فى 24 ساعة.. ضبط راكبين قادمين من دولة أجنبية حاولا تهريب أقراص مخدرة..أمن الجيزة يضبط 3 تجار بـ حشيش وهيروين.. وسقوط أجنبيين يبدلان كميات من الدولار التالف عبر ماكينات الصرف

على مدار 3 أيام .. الداخلية: قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالى قرية حلابة

ضبط أجنبيين يبدلان كميات من الدولار التالف عبر ماكينات ATM بالغردقة



شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية، استبدلا دولارات تالفة بالجنيه المصرى من ماكينات الصراف الآلى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



البداية بتلقى مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك بقيام شخص أجنبى بالحضور الى البنك، بدعوى تضرره أثناء تحويله مبلغ مالى من دولارات ،إلى العملة المحلية بمنطقة السنترال السياحى ، سحبت الماكينة 3 ورقات فئة 100 دولار ، ولم تستبدلها بأخرى من العملة المحلية او تردها.



وبالانتقال والفحص تبين قيام الشخص الأجنبي بالإشتراك مع شخص آخر يحمل ذات الجنسية، بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة ، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكى، وإدخالها للبلاد وإستبدالها من ماكينات الصرف الآلى بأُخرى محلية، ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما ، وضُبط بحوزتهما ( ورقة فئة المائة دولار مقلدة ، 10300 دولار أمريكى مستبدلين بأوراق سليمة ، 8537 دولارا أمريكىا متهالكة ، ومبالغ أجنبية ومحلية".



بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات، وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها عقب مرور ثلاث سنوات.



يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية بالبنك المركزى تلك العملات مما يؤثر سلبًا على الإقتصاد القومى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما نجحت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة بلاغ ربة منزل بالبحيرة باختطاف طفليها.



تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب كلٍ من (نجلتها – تبلغ من العمر 7 سنوات، نجلها – يبلغ من العمر 5 سنوات) عن مسكنهما الكائن بدائرة المركز، حيث توجهت نجلتها لاصطحاب شقيقها من حضانته (بمدينة إدكو) عقب خروجها من مدرستها، وحال سيرهما بالطريق المؤدى لمنزلهما ، توقفت إحدى السيارات بجوارهما وقام مستقليها بخطف الطفلين وهربوا واتهمت (أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة المركز) بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، لتحصل زوجها منهما على مبالغ مالية بزعم استثمارها وعدم سداده المبالغ وتركه مسكنهم لحصولهما على أحكام قضائية ضده.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وقيام والد الطفلين (عاطل - والمحكوم عليه فى 12 حكم حبس) بإصطحابهما بتاريخ الواقعة وتواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية .



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطه وبصحبته طفليه بإحدى الشقق السكنية الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة واصطحابه الطفلين من طريق عودتهما لمسكنهم دون علم زوجته لدفعها لاتهام المُشكو فى حقهما للضغط عليهما للتنازل عن الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالحهما .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون.



كما قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



أسفرت جهود تلك القافلة عن توقيع الكشف الطبى على (1169) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية لهم ورفع العبء عن كاهلهم.



وذلك استمرارا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجًا ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .



كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام كل من أحمد م.م.ع سن 32 عاطل مقيم دائرة قسم الوراق، وأشرف.م.ع.ا سن 42 عامل مقيم شارع الوحدة – دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة .. متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات نجحت فرق البحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، ضبطهما حال ترددها على شارع الوحدة – دائرة القسم وبحوزتهما 6 فرش حشيش المخدر وزنت 1500 جرام، وهاتفى محمول، ومبلغ مالي 610 الاف جنيه.



كما نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ضبط فتحى .ا.ح.ش سن 39 عاطل مقيم المنيرة الغربية – دائرة القسم بمسكنه سبق اتهامه فى قضية ضرب وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 250 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 5415 جنيها.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع تم تقنين الإجراءات حيالهم.



كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته (200 قرص مخدر) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.



كما تم ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية) حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبحوزته (عدد 620 قرصا مخدرا).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

