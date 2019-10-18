Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حقيقة اعتداء طبيب أفريقي على زملائه في السكن بـ جازان السعودية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:04 م
اعتداء طبيب على زملائه
اعتداء طبيب على زملائه
Advertisements
عزة عاطف
انتشرت أخبار عن واقعة غريبة قام فيها طبيب بالاعتداء على 5 من زملائه داخل المسكن بعد انتقاله إلى عمل جديد في مستشفى بمحافظة «صامطة» التابعة لإمارة جازان بالسعودية، لكنه لم يتمالك نفسه وفقًا للأخبار وارتكب كارثة.

وفتحت شرطة جازان تحقيقًا في الواقعة التي ثبُت فيها أن الطبيب الأفريقي لم يعتدِ على زملائه، لكن حالته النفسية ساءت جدًا بمجرد انتقاله للعمل الجديد ومكوثه في سكن الأطباء لمدة 5 أيام.

وانفعل الطبيب بحدة بسبب إصابته بأزمة نفسية شديدة، لكن زملاؤه في السكن قاموا بالسيطرة عليه وحاولوا التهدئة من روعه وغضبه، ثم أبلغوا الشرطة التي أسرعت في نقله إلى مستشفى "الأمل للصحة النفسية" بحسب صحيفة سبق.

ونفت مديرية الشئون الصحية ما تم تداوله عن اعتداء لطبيب الأفريقي على زملائه الأطباء أو المراجعين بالمستشفى، وأن الأمر برمته ماهو إلا تعرضه لأزمة نفسية حادة أدخلته في نوبة غضب شديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لحظة سقوط فنانة شهيرة من المسرح.. صور

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

حقيقة ظهور كائن غريب في جراج سيارات بالمدينة المنورة.. ومغردون: جن

بـ بجامة كستور.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على إنستجرام

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور