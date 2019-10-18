حقيقة اعتداء طبيب أفريقي على زملائه في السكن بـ جازان السعودية

انتشرت أخبار عن واقعة غريبة قام فيها طبيب بالاعتداء على 5 من زملائه داخل المسكن بعد انتقاله إلى عمل جديد في مستشفى بمحافظة «صامطة» التابعة لإمارة جازان بالسعودية، لكنه لم يتمالك نفسه وفقًا للأخبار وارتكب كارثة.



وفتحت شرطة جازان تحقيقًا في الواقعة التي ثبُت فيها أن الطبيب الأفريقي لم يعتدِ على زملائه، لكن حالته النفسية ساءت جدًا بمجرد انتقاله للعمل الجديد ومكوثه في سكن الأطباء لمدة 5 أيام.



وانفعل الطبيب بحدة بسبب إصابته بأزمة نفسية شديدة، لكن زملاؤه في السكن قاموا بالسيطرة عليه وحاولوا التهدئة من روعه وغضبه، ثم أبلغوا الشرطة التي أسرعت في نقله إلى مستشفى "الأمل للصحة النفسية" بحسب صحيفة سبق.



ونفت مديرية الشئون الصحية ما تم تداوله عن اعتداء لطبيب الأفريقي على زملائه الأطباء أو المراجعين بالمستشفى، وأن الأمر برمته ماهو إلا تعرضه لأزمة نفسية حادة أدخلته في نوبة غضب شديدة.