Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي المنتخب يدعو إلى احترام المؤسسات الإعلامية والتمسك بقيم الحرية ونبل الأخلاق

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:15 م
الرئيس التونسي المنتخب
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
Advertisements
أ ش أ
دعا الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد مجددا إلى احترام المؤسسات الإعلامية، معربا عن يقينه بأن الشعب التونسي سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه.

وقال سعيد - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم /الجمعة/ - "أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كله تقديرا وإعجابا لكم، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم وواصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسككم بالقيم النبيلة وأولها الحرية ونبل الأخلاق".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد قد فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، وسيؤدي يوم الأربعاء القادم اليمين الدستورية خلال جلسة عامة بالبرلمان.
Advertisements

ترشيحاتنا

وفاة الملاكم الأمريكي باتريك داي بعد ضربة قاضية .. فيديو وصور

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

حكم زيارة القبور يوم الجمعة وفي الأعياد

نجم الأهلي: الناس مستعجلة على البدري وكوكا مش حاسس بيه

حمادة المصري: الأهلي فاكر إن الزمالك سبب تأجيل القمة 119

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور