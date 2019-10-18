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ديني

احذر.. 4 أفعال شائعة نهى عنها الله ورسوله بسببها تتكاثر الهموم ويحل البلاء

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:05 م
أفعال شائة بها يحل
أفعال شائة بها يحل البلاء وتتكاثر الهموم
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك أربعة أفعال شائعة بين الكثيرين في هذا العصر نهى عنها الله سبحانه وتعالى ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، فبسببها يحل البلاء وتكثر الهموم والكرب.

وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالشكر كما جاء النهي عن ضده، وهي أربعة أفعال: «الكفران، وجحود النعم، وعدم الإقرار بها، أو استعمالها فيما يكره المنعم»، فقال سبحانه: « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ »، وجاء فيه أيضا الثناء على أهل الشكر حيث وصف به أفضل الذكر.

وأضاف أن التقصير في شكر النعم لما كان ناشئًا عن الجهل به، أو عن الغفلة عنها ونسيانها، كان الطريق إلى شكرها بنظر كل امرئ إلى حاله وما خص به دون غيره، فإنه ما من عبد -كما قال بعض العلماء- إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو ماله أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه، أمورًا لو سلبها وأعطي ما خص به غيره لما رضي بذلك.

وتابع: لاسيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة والصحة والفراغ والأمن، وغير ذلك، ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن عبيد الله بن محصن -وكانت له صحبة- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أصبح منكم آمنا في سربه، معافًا فيجسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».

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