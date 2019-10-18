لبنان_ينتفض يشعل تويتر.. ومساندة العالم العربى لها

تصدر هاشتاج #لبنان_ينتفض موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب فرض ضريبة 6 دولارات على مكالمات الواتساب وتفاعل عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا مع الهاشتاج الذى تصدر فى مصر وعدد من الدول العربية.



وجاء تغريدات المواطنين كالتالى : _



ساحة الشهداء الأن ✊❤️

إنزلوا يا أحرار ، عبوا الساحات.

شعب لبنان المنتفض.



ما يحدث في لبنان من احتجاجات إذا لم تبدأ بإزاحة حزب الله الإرهابي الذي أوصل بلد الأرز إلى هذا الحال فستستمر المعاناة اللبنانية سنوات طويلة تحت رحمة التخلف الإيراني.



صعب نتوقع هدوء الشارع اذا حكي جبران باسيل خصوصا هو وعم يجرب يقدم حاله بصفته يتقدم المتظاهرين والمحتجين على الفساد.



وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.



وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.