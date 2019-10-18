سارة الطباخ تتحدث عن سكة سفر وخطة شركتها.. فيديو

هنأت المنتجة سارة الطباخ، المخرج والمؤلف والمنتج وليد طلعت، والفنان حازم إيهاب بنجاح أول ليلة عرض من مسرحية "سكة سفر"، وأكدت أن المسرحية نالت إعجابها بشكل كبير جدًا كما تمنت استمرار نجاحها.



وقالت سارة لكاميرا «صدى البلد»: «المسرحية بها كم مواهب فنية شابة تحتاج أن تظهر إلى النور بشكل أكبر، وأرد أن أهنئ وليد لأنه استطاع أن يعطي فرصة لهؤلاء الشباب كما إني بالفعل وقع إختياري على أكثر من شخص كي أمضي معه عقد خلال الفترة المقبلة، فكل شخص في المسرحية كان له أكثر من مشهد رئيسي مؤثر إستطاع أن يثبت موهبته من خلاله، فهنالك من أضحكنا وهنالك من أبكانا، وهنالك من جعلنا تعيد التفكير في الكثير من الأمور حول الحياة».



وتابعت: "أنا أنصح المنتجين بعمل المزيد من المسرحيات لكي نفرح بهؤلاء الشباب الموهوبين الذين يحتاجون إلى الفرص، أقول لهم لا تخافوا من المجازفة، الشخص المؤمن بعمله لابد وان ينجح في نهاية الأمر".



أما عن خطتها الفنية مع الفنان حازم إيهاب الذي تدير أعماله قالت: "حازم فنان شامل، يشاكر في الكثير من الأعمال المختلفة سواء مسرح أو دراما، أو سينما، نحن لدينا خطة للنشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حازم إبن مسرح العظيم أستاذ خالد جلال، لذلك هو محتفظ دائمًا بمكان في قلبه للمسرح، كما أنه يشارك حاليًا في فيلم العارف وهنالك فيلم آخر سوف نتعاقد عليه، بجانب فيلم عالمي، وهنالك دراما رمضانية في موسم رمضان المقبل".



كما قالت سارة، عن فكرة تعاقد شركتها مع نجوم جدد الفترة القادمة: "الشركة بها الآن العديد من النجوم الكبار منهم مي عمر، وتامر عاشور، والمايسترو هاني فرحات، وحازم إيهاب، وسيف زهران، فأنا أريد أن أطمئن على خطتي معهم أولًا من ثم أقوم بالتوسع وضم نجوم جدد".



أما عن تعاونها مع المايسترو هاني فرحات، قالت: "هاني صديقي وأخويا وعشرة عمري وهو شريكي الأن، وبنا شراكة إستراتجية هامة جدًا وحابة أن أبارك له على تكريمة من دولة السعودية على دوره في صناعة المزيكا انا فخورة به، كما أن هاني يدعمني مهنينا وشخصيا بشكل كبير جدًا".