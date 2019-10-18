ماذا قال عن بوجبا.. زيدان: مايوركا لا يستحق مركزه في الدوري

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني من خلال مؤتمر مباراة ريال مايوركا المقرر لها غدا في إطار منافسات الدوري الإسباني.



وتحدث زيدان عن وضعية الفريق قائلا: "في النهاية أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو مباراة الغد، نعلم ما حدث لنا في آخر أسبوعين مع لاعبين مصابين لكننا سنتحدث للقيام بمباراة جيدة ضد مايوركا. نعلم المباراة التي تنتظرنا ضد خصم لا يستحق المركز الذي يتواجد فيه في ترتيب الليغا".



وعن خوض الكلاسيكو قال: "اعلم أنه يهمكم هذا الموضوع، لكننا سنقوم بما يقولونه لنا، إذا توجب علينا اللعب في الـ26 سنفعل ذلك او اذا توجب تغيير التاريخ لكن المهم هو ان نكون جاهزين. اعلم انه هنالك الكثير من الأخذ والرد وذلك طبيعي لكن تم وضعي كمدرب هو هذا، أن نكون جاهزين في التاريخ الذي سيقوله لنا الشخص المعني. سأتأقلم مع الوضع".



وعن السماح لراموس بالمشاركة في الالعاب الاولمبية قال: "لم أتحدث معه حول الأمر، الأهم هو ما يشعر به هو. إذا أراد اللعب فيبدو لي أمر جيد لأنه وبالنظر لسنه يريد القيام بشيء مهم لمساعدة بلده".



وحول تعاقدات يناير قال: "يمكننا اجراء تعاقدات لغاية نهاية شهر يناير ، لكن ما يهم هو ما سنقوم به غدا، لا يمكنني التفكير في التدعيمات فوقتها بعيد جدا، وأفكر في مباراة الغد".



وعن لقائه مع بوجبا قال: "صدفة محضة، هو تواجد هناك وأنا أيضا وبما أننا نعرف بعضنا البعض تحدثنا، ولن اخبرك بما تحدثنا عنه انه شيء بيني وبينه، لكننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل".



وأضاف: "جميع الأندية لديها العديد من الخيارات، لكن في الحقيقة لدينا تشكيلة وغدا سنلعب مباراة بـ11 لاعب وسيكون هناك لاعبون في الاحتياط، وسنجد حلا لذلك ، ليس هناك أي مشاكل حول هذا".



وانتقل زيدان للحديث عن مواجهة ريال مايوركا غدا السبت في تاسع جولات الدوري الإسباني وكثرة الإصابات في فريقه قال: "إنها أمر صعب لكن علينا قبول ذلك، لوكا مودريتش وجاريث وتوني كروس ولوكاس فازكيز لن يكونوا متاحين".



وأكمل: "هذه ربما تكون فرصة لإبراهيم دياز وماريانو دياز فيجب أن يكون الجميع على أتم الاستعداد للمشاركة في أي لحظة".



ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بـ18 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة وثلاثة عن أتليتكو مدريد.