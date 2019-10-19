شائعات الوفاة تطارد النجوم.. وفاة كاظم الساهر مسمومًا الأحدث.. رامز جلال يختفي في ظروف غامضة.. و رد ناري من صلاح عبدالله

كاظم الساهر يحسم الجدل حول وفاته مسمومًا

ضجة حول شائعة وفاة الزعيم عادل إمام

نقيب المهن التمثيلية يستنكر الشائعات التي لاحقت رامز جلال





أجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة، لاسيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم وذويهم.





"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز شائعات الوفاة التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:





كاظم الساهر





انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.





ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر "تويتر" الأمر، من خلال تغريدة لجمهوره ، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.





وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".





رامز جلال





ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.





واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "صدى البلد"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.





وفاة نسرين طافش





وقبل 3 أشهر، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.





وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن ، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.





وفاة عادل إمام





وترددت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام مؤخرًا، التي تم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لكن تم تكذيب تلك الشائعات من خلال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.





وقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.





ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى «رامي»، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: «اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان».





وفاة صلاح عبد الله





وقبل عدة أشهر انتشرت شائعات وفاة الفنان صلاح عبدالله، لكنه نفاها وشارك فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته.





وعلق صلاح عبد الله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها تزعل الأهل والأصدقاء، مضيفًا: "ربنا يسامحه"، مشيرًا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل التي سوف تمتد حتى فجر اليوم.





وفاة إليسا





وفي فبراير الماضي، انتشرت شائعات وفاة الفنانة اللبنانية إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، لكن إليسا طمأنت جمهورها بعد انتهاء العملية، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قالت فيها: «صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا».





وفاة ماجد المهندس



