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أخبار البلد

القومى للمرأة يطلق فعاليات معسكر أنا وعائلتي لأهالي الأسمرات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:40 م
صدى البلد
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امل مجدي
يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الجمعة فعاليات معسكر "انا وعائلتى" لأهالى حى الأسمرات بالمقطم ويستمر لمدة يومين وتأتي الفعاليات فى إطار الشراكة بين المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويستهدف المعسكر تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشئة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إلي أن المعسكر يضم 40 أسرة من أهالى حي الأسمرات بالمقطم ويتضمن المعسكر تنفيذ انشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى القيام بتوعية الآباء والأمهات على كيفية التعامل وتربية الأبناء تربيه سليمة قائمة علي التفاهم والمحبة والود، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل لأفراد الأسرة يؤدون خلالها الأعمال اليدوية التى يستعرضون من خلالها مهاراتهم مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الأنشطة المختلفة.

جدير بالذكر أن معسكر "أنا وعائلتى" يعتبر المعسكر الرابع الذى ينفذه المجلس لاهالى حى الاسمرات ، حيث كان قد تم تنفيذ معسكرات "انا وبابا "، "انا ماما" ، و" اكتشفنى " فى إطار نفس الشراكة.
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