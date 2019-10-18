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محافظات

كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:11 م
فحص 1600 مواطن في
فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف أنه تم الكشف على 1633 مواطنا ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بقرية الجفادون في الفشن، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

ونظمت المديرية القافلة الطبية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين والتى ضمت 12عيادات متنقلة في 10 تخصصات وتم خلالها الكشف على 1633 حالة وإجراء معمل دم لـ 147 مواطن و32 معمل طفيليات و17حالة أشعة واستصدار 30 قرارا للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لـ 33 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 135 مواطنا وتناولت موضوعات: الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 120 مواطنا.
كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
كشف وعلاج مجاني.. فحص 1600 مواطن في قافلة طبية بالفشن
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