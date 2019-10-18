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اقتصاد

مطور عقاري: يجب تحديد الطلب على العقارات بدقة لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة‎

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:58 م
عقارات
عقارات
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس هاني الديب مطور عقاري، إن الفترة الأخيرة شهدت وفرة في الطروحات الحكومية للأراضي والوحدات السكنية مما ساهم في سد نسبة كبيرة من الفجوة التي تكونت خلال السنوات الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفترة الحالية يجب أن تشهد دراسات كافية علي الطلب قبل أي طروحات جديدة حتي نتجنب تشبع السوق وحدوث ركود.

وتابع، أن القطاع الخاص يقوم بدراسة بطرح نسبة من الوحدات لاختبار الطلب بشكل مبدئي وقي حالة عدم الإقبال يتم التأجيل للمراحل التالية، ونفتقد لوجود دراسات كاملة وأرقام كافية عن حجم الطلب والفجوة في كل منطقة وكل نوع من أنواع الإسكان.
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