صدمة لأصحاب الأجسام الممتلئة.. السمنة تسبب مشكلة خطيرة بالرئة

كشفت دراسة استرالية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يصابون بنسبة دهون عالية على رئتيهم مما يجعل التنفس أكثر صعوبة بالنسبة لهم، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .



وأشارت الأبحاث إلى أن الرئتين تصبحان مضغوطتين بسبب الحمل الزائد الذي يمارس عليهما، حيث ترتبط مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو بمشاكل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.



وعن علاقة الوزن الزائد والدهون بمشاكل التنفس، أكدت الدراسة أن الأنسجة الدهنية تسد جدران مجرى الهواء وتحد من توفير الأوكسجين في الرئتين فينتج عنه صعوبة بالتنفس .

