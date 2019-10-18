مفأجاة غير متوقعة لعشاق هذه الفاكهة.. تعزز من صحة القلب

كشف موقع homemaking عن فوائد غير متوقعة للبطيخ، ومن الطبيعي حب الأشخاص لهذه الفاكهة المذهلة التي يحبها الكبار والصغار فهي من الفاكهة التى تدخل السرور على قلبك في الأوقات الحارة.



وإليكم 4 فوائد غير متوقعة من فاكهة البطيخ:



- مضاد للإلتهابات

للبطيخ خصائص مضادة للالتهابات نتيجة لاحتوائه على اللايكوبين وفيتامينات تساعد على التقليل من التهابات المفاصل.



- شعر صحي وبشرة نضرة

يساعد البطيخ على الحصول على بشرة رطبة وشعر صحي كثيف حيث يحتوي على فيتامين A و C.



- مفيد للقلب

يحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ والتي تعزز صحة القلب بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين وفيتامينات A و B6 و C.



- معالج لمشاكل الهضم

نتيجة لاحتواء البطيخ الماء والألياف، فإذا كنت تعاني من الإمساك وتحتاج إلى زيادة في الجهاز الهضمي فالبطيخ هو حل طبيعي وسريع المفعول.

