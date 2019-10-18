استجابة للجماهير .. موسم الرياض يمد عروض مسرحية ٣ أيام في الساحل

أعلنت إدارة موسم الرياض الترفيهي عن مد عروض مسرحية ٣ ايام في الساحل لنجم الكوميديا محمد هنيدي ، وطرح أربعة ليال جديدة أيام ٢٤-٢٧ من شهر اكتوبر الجاري إضافة إلى الأربعة ليال الأولى التي انطلقت أمس الخميس وتستمر حتى بعد غد الأحد.



وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج للمسرحية، أن قرار الموسم لزيادة عروض ٣ أيام في الساحل يأتي استجابة للضغوط الجماهيرية الكبيرة في ظل الإقبال غير المسبوق علي حجز تذاكر ليال العرض الأولى.



يذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.