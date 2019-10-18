Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرف على 4 أشياء في كل مصيبة وبلاء تستوجب الفرح والشكر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:10 م
4 أشياء في كل مصيبة
4 أشياء في كل مصيبة تستوجب الشكر والفرح
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الوقوف في مقام الشكر لله رب العالمين، ليس مختصًا بذوي النعم، بل يدخل فيه أيضًا أهل البلاء: من فقر أو مرض أو خوف أو نقص في الأنفس.

وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن في كل بلاء أربعة أشياء يسر بها أولوا الألباب فيشكرون الله عليها، أولاها: أن من المتصور أن يكون وقوع هذه المصيبة على درجة أكبر مما هي عليه، فمجيئها على هذا الدرجة نعمة تستوجب الشكر.

وأضاف أن الثاني: أنها لم تكن في الدين، إذ لا مصيبة أعظم من المصيبة فيه، والثالث: أن فيها من ثواب للصابر عليها ورفعة مقامها وتكفير سيئاتها ما يحولها إلى رحمة ونعمة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان -في صحيحيهما واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ».

وتابع: والرابع: أنها كانت مكتوبة في أم الكتاب ولم يكن بد من وصولها إلى من كتبت عليه، ولا مناص له من التسليم والرضا بها، ذلك الرضا الموعود صاحبه برضوان ربه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب الحرم المكي: هذا أكثر يوم حرص رسول الله على تحريه.. فيديو

حكم لطم الخدود عند المصيبة وكفارته وجزاء الصبر عند الشدائد

ماذا قالت دار الإفتاء عن ابتلاء الله لغير المؤمنين في الدنيا؟.. فيديو

احذر.. 4 أفعال شائعة نهى عنها الله ورسوله بسببها تتكاثر الهموم ويحل البلاء

انتبه.. وصية نبوية تقيك من الأمراض الخطيرة ويغفل عنها كثيرون

ترشيحاتنا

حكم العمل في قاعات الأفراح ورأي شيخ الأزهر والإفتاء.. فيديو

غضب بعد قيام شابين بالـ"تخميس" بالسيارة في السعودية.. والنتيجة صادمة

حقيقة ظهور كائن غريب في جراج سيارات بالمدينة المنورة.. ومغردون: جن

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لحظة سقوط فنانة شهيرة من المسرح.. صور

جريمة تقشعر لها الابدان .. لص وشقيقه يجبران أمًا على مشاهدة ذبح طفليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير