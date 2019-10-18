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رياضة

الدوري المصري.. الاتحاد السكندرى يهاجم وادي دجلة بـ خالد قمر وسيسيه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة وادى دجلة المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

جاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى : عماد السيد .

خط الدفاع : كريم الديب ، محمود رزق ، محمد أنور ، أسامه العزب .

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، السيد سالم ، هشام محمد .

خط الهجوم : رزاق سيسيه ، أحمد رفعت ، خالد قمر .

يتواجد على دكة البدلاء كل من. : محمود الزنفلى ، ويلسون ، نور السيد ، خالد الغندور ، أيمن غباشى ، أحمد حجى ، جدو .

يدخل زعيم الثغر المباراة برصيد ٦ نقاط .

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