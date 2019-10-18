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محافظات

بشرى سارة لأهالي طور سيناء .. اعرف التفاصيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:19 م
مستشفى الطور العام
مستشفى الطور العام بسيناء
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ايمن محمد
أعلنت مديرية الصحية بجنوب سيناء عن قافلة جامعة الأزهر والزقازيق ومعهد القلب بمستشفي طور سيناء العام اعتبارا من الغد وحتي الخميس ٢٤ أكتوبر الجاري وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب بنات جامعة اﻷزهر وطب الزقازيق ومعهد القلب طب الزقازيق.

تتضمن القافلة الدكتور محمد حسن محمد أستاذ جراحة التجميل والدكتور علاء زيدان إبراهيم أستاذ طب الأطفال والدكتور علي عزت محمد أستاذ الجراحة العامة والدكتور مجدي رجب السيد أستاذ النساء والتوليد والدكتور سعيد محمد عيد أستاذ م باطنة عامة والدكتورة إيمان فتحي علي مدرس مساعد الطب النفسي والدكتورة حسن عوض سعد أستاذ الجراحة العامة الدكتور عثمان محمد عبده أستاذ الأمراض المتوطنة الدكتور إبراهيم إسماعيل السيد مدرس مسالك بولية والدكتور مدحت إبراهيم محمود أستاذ م أمراض الباطنة والدكتور هشام أبوالعز إبراهيم مدرس م جراحة التجميل والدكتورة نهي أسامة أحمد مدرس باطنة عامة.

ومن طب الأزهر دكتورة رضوي محمد عطية مدرس الجراحة العامة دكتور كامل نور الدين أستاذ النساء والتوليد والدكتورة سهام أحمد إبراهيم مدرس الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية والدكتورة مني عبدالرحمن مدرس التحاليل الطبية باثولوجي والدكتورة سهام كمال مدرس التحاليل الطبية ميكروبيولوجي .

ومن معهد القلب دكتور محمود الحسيني عواد استشاري جراحة القلب والدكتور إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع وذلك لتوقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتي الثامنة.
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