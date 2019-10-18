أردوغان يتحدى الأسد ويحذره من أي تصرف خاطئ

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بالتحرك في حال أقدمت دمشق على تصرف خاطئ.



وتابع قائلا: "ليس بوسعنا الانشغال بالتنظيمات الإرهابية إلى ما لا نهاية، وعلى النظام السوري أن يكافح هذه المنظمات الإرهابية أيضا"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "عندما لم نلمس الرد الإيجابي الذي كنا ننتظره من المجتمع الدولي أيضا اقتلعنا شوكنا بأيدينا".



وأوضح أن التنظيمات الإرهابية لم تخرج من المنطقة الآمنة شمال سوريا حتى الآن، ولذلك حددنا مهلة 120 ساعة.



كان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.