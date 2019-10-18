Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يتحدى الأسد ويحذره من أي تصرف خاطئ

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:09 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
رحيم يسري
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بالتحرك في حال أقدمت دمشق على تصرف خاطئ.

وتابع قائلا: "ليس بوسعنا الانشغال بالتنظيمات الإرهابية إلى ما لا نهاية، وعلى النظام السوري أن يكافح هذه المنظمات الإرهابية أيضا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "عندما لم نلمس الرد الإيجابي الذي كنا ننتظره من المجتمع الدولي أيضا اقتلعنا شوكنا بأيدينا".

وأوضح أن التنظيمات الإرهابية لم تخرج من المنطقة الآمنة شمال سوريا حتى الآن، ولذلك حددنا مهلة 120 ساعة.

كان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية السوري: السلوك العدواني لنظام أردوغان لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة

بشار الأسد: يجب انسحاب الجيش التركي وكل القوات غير الشرعية من الأراضي السورية

بشار الأسد: يجب وقف العدوان التركي وانسحاب كافة القوات من سوريا

ترشيحاتنا

غسل يوم الجمعة .. الاستحمام في هذا التوقيت يغفر الذنوب

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

جريمة تقشعر لها الابدان .. لص وشقيقه يجبران أمًا على مشاهدة ذبح طفليها

فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية.. اعرف الحقيقة

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان