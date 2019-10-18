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منوعات

مشهد غريب.. كاهن يجلد سيدة ممسوسة بالكرباج لإخراج الشيطان من جسدها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:24 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في موقف غريب وغير تقليدي، أقدم كاهن على جلد امرأة يقال إنها ممسوسة من الجان، لطرد الروح الشريرة من جسدها.

وبحسب صحيفة «ميرور» جلد الكهان الهندي المرأة لتنفيذ طقوس عنيفة لعلاج السيدة التي يزعم أن الشيطان يمسها.

ووفقا للتقارير، فقد نقلت المرأة من قبل عائلتها إلى المعبد من أجل طرد الأرواح الشريرة التي تمتلكها في ولاية كارناتاكا بالهند.

ويظهر الفيديو الذي نشر عبر الصحيفة البريطانية، الكاهن وهو يجلد السيدة بالسوط مرارً تكرارًا لإخراج الارواح الشريرة من جسدها الضعيف ويسحبها من شعرها في حين تنهار من البكاء.

ينهي الكاهن جلسته بترديد بعض الكلمات الغير مفهومه وهو يضع يده على رأس السيدة ، ليقوم بعد ذلك بدفعها برفق ليغشى عليها في الحال.

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