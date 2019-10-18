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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يستهدف منشآت تخزين معدات جوية بـ مصراتة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:18 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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أ ش أ
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة إن القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية بمدينة مصراتة.

وأوضح المسماري - وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذ غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراتة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق.
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