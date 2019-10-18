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منوعات

تصرف مفاجئ.. مضيفة طيران تركل الركاب إلى خارج الطائرة بعد اشتعالها في الجو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:23 م
احتراق طائرة
احتراق طائرة
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عزة عاطف
ضرب الرعد طائرة بريطانية بعد 10 دقائق من إقلاعها في الجو محلقة من المطار الروسي «شيريميتيفو» بالعاصمة موسكو، حيث اشتعلت النيران في الطائرة والركاب بداخلها مما دفعهم للذعر ومحاولة الهرب فنتج عن ذلك تكدس جعل من الصعب على طاقم الطائرة إجلاء الركاب بسرعة.

قرر قائد الطائرة العودة بها بسرعة إلى المطار الذي أقلعت منه، وقامت « تاتيانا كاساتكينا» 34 عامًا مضيفة على الطائرة بعمل بطولي لإنقاذ الركاب، وسرعة إجلائهم، فلم يشعر كل من على الطائرة باحتراقها في البداية عندما صرخ بعض الركاب "نشعر أن هناك نيران" ليكتشفوا فيما بعد بأنهم جالسون داخل كتلة من النار.

كان الجو مظلمًا والحرارة شديدة جدًا داخل الطائرة الحديدية المشتعلة، لكن بعض الركاب كانوا مهووسين بضرورة جمع حقائبهم قبل النزول من الطائرة، بينما الطاقم يصارع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الطائرة التي توفى فيها 41 شخصًا وفقًا لصحيفة مترو.

لم تتمالك المضيفة تاتيانا نفسها وبدأت بركلهم إلى خارج الطائرة وإمساك كل منهم من ياقة القميص ثم دفعه إلى الخارج وذلك لتسريع عملية الإجلاء، تقول "كان كل شيء سريع جدا، كان الدخان أسود حالك، بينما آخر الركاب قد كانوا يزحفون للخروج، قفز الجميع من مقاعدهم وتحركوا للأمام، رغم أن الطائرة كانت لا تزال تتحرك بسرعة جيدة".
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