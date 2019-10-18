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رياضة

تفاصيل شكوى بوسي سعيد ضد معد بدني فى انضباطية اتحاد الكرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:26 م
بوسي سعيد
بوسي سعيد
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة بنود شكوى تقدمت بها المحكمة بوسي سعيد ضد الثنائى سامى فاروق المعد البدني السابق في لجنة الحكام والمحكمة ندا نصر.

قال المصدر ذاته إن بوسي سعيد تقدمت بشكوى إلى لجنة الحكام الرئيسية ضد الثنائى سالفيّ الذكر تضمنت تضررها من الهجوم الضاري من جانب المشكو فى حقهما عبر أحد البرامج الرياضية إضافة إلى وسائل التواصل الإجتماعى "فيسبوك وبدورها اللجنة الرئيسية أحالت المذكرة إلى لجنة الإنضباط.

ولفت إلى أن بوسي سعيد رفضت التقدم بالشكوى الى اتحاد الكرة خلال تواجدها فى معسكر حكام أمم إفريقيا فى البطولة التى استضافتها مصر على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين لعدم إحداث أي بلبلة في الوسط التحكيمي.

وأضاف : سامي فاروق عقب عودته من الإمارات ومشاركته فى معسكر كورس المحاضرين الذي جرى تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خضع برفقة المحكمة ندا نصر إلى جلسة تحقيق بمعرفة لجنة الإنضباط فى الجبلاية وتم الاستماع إلى أقوال الثنائى فيما هو منسوب إليهما من اتهامات التى أوردتها المحكمة بوسي سعيد.

وشدد على أن لجنة الإنضباط حصلت على كافة الردود من الثنائى سامي فاروق والمحكمة ندا نصر فى الجلسة التى جرت يوم الإثنين الماضي فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة موضحا أن بوسي سعيد قيد انتظار قرار لجنة الإنضباط للحصول على حقوقها المعنوية والأدبية فى حالة إدانة الثنائى سالفي الذكر.

تفاصيل شكوى بوسي سعيد ضد معد بدني فى انضباطية اتحاد الكرة
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