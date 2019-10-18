ظروف صعبة.. المقاولون العرب يساند الأهلي ضد اتحاد الكرة| تفاصيل

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، على مساندة ادارة ذئاب الجبل لمجلس ادارة النادي الأهلي في بيانه بشأن انتظام مسابقة الدوري الممتاز.



وقال محمد عادل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن اتحاد الكرة وضع المقاولون العرب في ظروف صعبة بخوضه مواجهة الزمالك غدًا السبت.



واضاف: "النادي الأهلي لديه كل الحقوق في بيانه الأخير وذلك بعدم خوض اي مباراة بالدوري قبل اقامة مباراته امام نادي الزمالك".



وشدد محمد عادل على ان هناك العديد من الأندية دفعت ثمن تأجيل القمة مثل المقاولون العرب الذي تم اقحامه في الأزمة وكذلك فريق أسوان.



ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك يوم الغد السبت بالقاهرة، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصري بتقديم موعد مباراتهما واقامتها بدلا من مواجهة الأهلي والزمالك.



وكان نادي المقاولون العرب قد أصدر في بيان رسمي مواقفته على مواجهة نادي الزمالك يوم الغد، بعد رفضه في وقت سابق.