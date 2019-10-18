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تعليم

وزيرا الشباب والتعليم العالي يشاركان فى ماراثون جامعة مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:59 م
ماراثون جامعة مصر
ماراثون جامعة مصر
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قسم التعليم
نظمت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ماراثون دراجات صباح اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

شارك عدد كبير من من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأكد الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة أن جامعة مصر تهتم بتدعيم النواحي الرياضية حرصا على الصحة العامة.

وعبر الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن خالص تقديره للمجهود الذي تقدمه الدولة لمثل هذه المبادرات التى تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لشباب مصر فى ظل حضور وزيري التعليم العالي والشباب.

وأشار اللواء .د. طارق عطية مستشار الجامعة لشئون الإعلام والعلاقات العامة والإنسانية إلى أن الماراثون يأتى ترسيخا للمبادرة الرئاسية دراجة لكل طالب والتى تستهدف خلق جيل جديد صحيح البدن وقادر على تحمل مسئولية النهوض بمصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحفز اللواء عماد الدمرداش الأمين العام المساعد للجامعة مثل هذه المبادرات ودورها فى خلق جيل مسئول فيما أكدت ياسمين جمعة مسئولة التسويق ومنسق العلاقات العامة مع الوزارات والجهات الحكومية على أن الماراثون يأتى فى ظل الاهتمام الكامل بالشباب ورعايتهم وشارك الماراثون أيضا سليمان احمد العربي الذي طالب كل المؤسسات الشبابية بضرورة عمل كافة المبادرات الشبابية.
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