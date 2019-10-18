لبنان ينتفض| لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة النور..فيديو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 5 متظاهرين اصيبوا باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الاحدب في طرابلس.



وبحسب تلفزيون "ال بي سي" فإن مرافقي الاحدب اطلقوا النار على المتظاهرين بعد أن حدث تلاسن معهم، ما أدى الى اصابة 5 من المتظاهرين بجروح مختلفة.



وحاول الاحدب إلقاء كلمة خلال الاعتصام في ساحة النور، فطلب المتظاهرون منه عدم القاء الكلمة والانسحاب، والقوا زجاجات المياه عليه.



بعدها قام مرافقوه باطلاق النار الحي ما ادى الى وقوع جرحى أخدهم بحال حرجة.



ويشهد لبنان منذ الامس مظاهرات شعبية غاضبة ضد الفساد وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.