وزير الشباب والرياضة: نعمل على تحويل ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ماراثونا رياضيا للدراجات، اليوم الجمعة، فى مدينة 6 أكتوبر وذلك تحت رعاية وزيري التعليم العالى والشباب والرياضة وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وأطلق وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بمشاركته والدكتور عمرو الحداد نائب وزير التعليم العالى من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مرورا بشوارع مدينة 6 أكتوبر وسط مشاركة كبيرة من طﻻب 13 كلية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال وزير الشباب والرياضة إننا من خلال مثل هذه الفعاليات نعمل لأن تكون الرياضة أسلوب حياة.



وقال الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة إن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون 13 كلية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون إلي مارثون رياضى فنى شامل.



وأضاف العزازى أن الهدف الرئيس للماراثون هو توعية طلاب الجامعة بأهمية ممارسة الرياضة بشكل عامة ومنتظم، بالإضافة إلى التركيز على رسالة امتلاك كل شاب وطالب وطالبة دراجة رياضية للتخفيف من حدة التلوث البيئى وتكوين جسم رياضى صحى.



وأكد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تمتلك فريقا رياضيا من الطالبات حقق بطوﻻت عديدة فى مسابقات رياضية مختلفة، مضيفا أن الجامعة ستحرص على تنظيم هذا الماراثون الرياضى مرتين سنويا لتشجيع الطﻻب على الرياضة.



وأكد الدكتور محمد العزازى أن دول أوروبا تعتمد بشكل كبير على الدراجات بدل السيارات وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الطﻻب فى الجامعة لتكوين وتشكيل جيل رياضى من الطﻻب والطالبات.



ووجه الدكتور محمد عزازى رسالة للطلاب بضرورة ممارسة الرياضة يوميا سواء كانت بركوب الدراجات أو ممارسة رياضات أخرى لتكوين جسم صحى سليم.



وأشاد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة وزير الشباب والرياضة طﻻب الجامعة فى الماراثون الرياضى مؤكدا أنهم يحرصون على ان تكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة.



وأضاف الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن إقامة هذا الماراثون يدعم الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم القضايا التربوية الى جانب التأكيد على دور العلم فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الوطن وأيضًا حث الشباب على ممارسة الرياضية وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.



ومن جانبه قال الدكتور عمرو الليثى إن الجامعة حريصة على ممارسة طلابها للرياضة جنبا إلى جنب مع العلم ولذلك قررت اﻻستمرار فى تنظيم الأحداث الرياضية.