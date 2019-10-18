بث مباشر| مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في الدوري المصري

تنطلق بعد قليل مباراة فريقي الإتحاد السكندري ووادي دجلة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.



و جاء تشكيل الإتحاد كالآتي :



حراسة المرمى : عماد السيد .



خط الدفاع : كريم الديب ، محمود رزق ، محمد أنور ، أسامه العزب .



خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، السيد سالم ، هشام محمد .



خط الهجوم : رزاق سيسيه ، أحمد رفعت ، خالد قمر .



جاء تشكيل وادي دجلة كالآتى



حراسة المرمى : محمد عبد المنصف .



خط الدفاع : يعقوبو ،بيكهام ، محمود مرعى ، بودى .



خط الوسط : محمد هلال ، عبد العاطي ، محمد رضا .



خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، مروان حمدى ، رفيق كابو .



ويقدم لكم صدى البلد ، خدمة البث المباشر للقاء والذي ينطلق بعد قليل.