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رياضة

بث مباشر| مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في الدوري المصري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:30 م
الإتحاد السكندري
الإتحاد السكندري
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إسماعيل محمود
تنطلق بعد قليل مباراة فريقي الإتحاد السكندري ووادي دجلة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

و جاء تشكيل الإتحاد كالآتي :

حراسة المرمى : عماد السيد .

خط الدفاع : كريم الديب ، محمود رزق ، محمد أنور ، أسامه العزب .

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، السيد سالم ، هشام محمد .

خط الهجوم : رزاق سيسيه ، أحمد رفعت ، خالد قمر .

جاء تشكيل وادي دجلة كالآتى

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف .

خط الدفاع : يعقوبو ،بيكهام ، محمود مرعى ، بودى .

خط الوسط : محمد هلال ، عبد العاطي ، محمد رضا .

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، مروان حمدى ، رفيق كابو .

ويقدم لكم صدى البلد ، خدمة البث المباشر للقاء والذي ينطلق بعد قليل.
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