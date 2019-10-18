حسام البدري يطمئن على نجمي الأهلي وبيراميدز قبل لقاءات المنتخب

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، علي الاطلاع على التقارير الخاصة باصابة نجم النادي الأهلي عمرو السولية وحارس نادي بيراميدز احمد الشناوي.



ويرغب حسام البدري في الاطمئنان على احمد الشناوي وعمرو السولية وذلك في اطار استعدادته لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقبلة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل، وجزر القمر يوم 18 من الشهر ذاته، في اطار الجولة الاولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.