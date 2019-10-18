خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دارين حلمى وهى تتقلد جائزة ملكة جمال الكون لعام 2019، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بعيونها الخضراء، وقوامها رشيق ومتناسق مع وزنها وطولها المثالي.



كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.



ويستعد تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر في نادي Aero الرياضي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم عاشور عدد من الأغاني الخاصة به منها: "أيام"، و"إنت اختارت"، و"محظوظ"، و"قولوا سماح"، و" من غير ما احكيلك"، و"باي باي"، وغيرها من الأغاني