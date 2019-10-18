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منوعات

أب ترك ابنته 10 دقائق ليجدها تقوم بفعل صادم ولا يصدق.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف
صدم أب من تصرف ابنته الصغيرة بعد أن تركها لمدة 10 دقائق لفعل بعض الأمور بحديقة منزله، ليتفاجأ بمشهد أقدمت عليها ابنته.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كان الأب عائدا من حديقة المنزل حين عثر على ابنته أوليفيا تبتسم ابتسامة عريضة، بعد انتهائها من تناول العشرات من عبوات الزبادي.

ووجد الأب على الطاولة حوالي 18 وعاء من الزبادي التهمتها ابنته ذات الثلاث سنوات في وقت قصير.

وحين سأل الأب ابنته ما إذا كانت تناول جميع عبوات الزبادي الموجودة في المنزل أم لا، تجيبه بفخر بأنها تناولتها جميعًا لتمسك بعد ذلك بملعقتها وتكمل تناولها للزبادي، وسط سخط الأب من تصرف ابنته. 

فيما اندهش الأب الذي يعمل مهندس مكيفات من شهية ابنته التي تناولت الكثير من عبوات الزيادي.

وجمعت الصورة المضحكة للطفلة التي تبدو راضية عن نفسها بشكل لا يصدق وهي تتناول بقايا علب الزبادي، حوالي أكثر من 10000 مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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