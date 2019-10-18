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اقتصاد

البنك والنقد الدوليان يشيدان بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:29 م
كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا
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علياء فوزي و محمد يحيى
مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والتى تحدث فيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وخلال الجلسة، أشاد كل رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد، بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وتحسين مناخ الاستثمار خاصة مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان، والذى سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

أكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

أشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاحات التى حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.
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