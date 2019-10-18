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منوعات

سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:11 م
صدى البلد
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي سقطت فيها امرأة سيئة الحظ على قضبان مترو الأنفاق على نحو مفاجئ قبل وصوله إلى المحطة بلحظات، وجاء ذلك بعد أن فقد أحد المتواجدين على رصيف المحطة الوعي بالقرب منها، متسببًا عن طريق الخطأ في دفعها على القضبان في مشهد يكاد لا يُصدق.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ذلك الحادث وقع مؤخرًا في محطة لمترو الأنفاق توجد في مدينة "بوينس آيرس"، عاصمة الأرجنتين.

وفي بداية اللقطات المصورة الخاصة بالواقعة، والتي سجلتها كاميرات المراقبة بالمحطة، يظهر الراكب الذي تسبب في دفع السيدة على القضبان، وهو يستند على الحائط، ولم تمض سوى بضع ثوان، حتى فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط أرضًا، لكنه اصطدم أثناء سقوطه بسيدة كانت تسير أمامه على مقربة من حافة رصيف المحطة، مما تسبب في سقوطها على القضبان.

وأصيب كافة الركاب الذين كانوا متواجدين على رصيف المحطة آنذاك بالهلع، خاصة وأن مترو الأنفاق كان بالفعل قد أوشك على الوصول إلى المحطة، وكان من الممكن أن يدهس السيدة، وعلى الفور أخذوا يلوحون إلى سائق المترو مطالبين إياه بالتوقف قبل أن يدهس السيدة.

ولحسن الحظ، فقد تمكن السائق من التوقف على مسافة قريبة جدًا من هذه السيدة، وبعد ذلك سارع عدد من الركاب بالقفز على القضبان من أجل تفقد حالتها ومساعدتها على النهوض والعودة إلى رصيف المحطة، كما ظلوا برفقتها هي والراكب الذي فقد الوعي حتى وصول المسعفين.

وذكرت "ديلي ميل" أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لهذه السيدة في أعقاب الواقعة.


سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد
سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد
سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد
سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد
سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد
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