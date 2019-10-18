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مرأة

تضامنا مع لبنان .. ريا أبي راشد تلتقط سيلفي مع العلم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:21 م
آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، توضح فيها تضامنها مع حريق لبنان بصورة بسيطة توضح فيها ملامح وجهها الرقيق.

وعلقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: مع كل أبناء وطني اليوم #لبنان #lebanon🇱🇧، وذلك للتضامن مع حريق لبنان، والذي اندلع منذ ايام.

وظهرت رايا ابي راشد بفستان باللون الأسود، ومزركش بألوان اخرى مختلفة، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وظهر العلم اللبناني على وجهها، وذلك كنوع من مشاركة أهلها في حريق لبنان.

ولم تتكلف ريا ابي راشد في وضع مساحيق اللتجميل، حيث اكتفت بوضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كاحمر شفاه.

واكتفت ريا ابي راشد بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وبشكل دائري كبير، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وابرزها بشكل انيق.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها، وتعبر عن تضامنها مع حريق لبنان..
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