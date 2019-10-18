بـ مكونات لا تتعدى الـ 10 جنيهات.. سطح بوتاجازك هيلمع

تعانى كثير من النساء من بقايا الدهون والأوساخ على سطح البوتاجاز وعلى الحائط الذى بجانبه، وتحاول بكثير من الطرق لإزالة هذه البقع، ولا تزال توجد أجزاء منها لا تختفى لذلك قدم موقع homemaking بعض الطرق لإزالة البقع اللاصقة.



1-صودا الخبز والخل

ليس عليك سوى رش كمية من صودا الخبز على البوتاجاز ثم إضافة القليل من الخل، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم مسحه بقطعة نظيفة من القطن مبللة ودافئة، وسوف يصبح نظيف تمامًا.



2-الدقيق والليمون

نقوم بخلط كمية من الدقيق على الليمون لأن حمض الليمون يساعد على إزالة البقع اللاصقة وبقايا الدهون، ونضع فوقها قطعة مبللة من القماش الدافئ ونتركها لفترة طويلة ثم ننظفها بطريقة طبيعية.



3-الملح والخل والصودا

عند مزج هذه المكونات وتتفاعل معًا نضعها فوق سطح البوتاجاز،ونتركها لمدة نصف ساعة ثم ننظف سطح البوتاجاز، وسوف تختفى كل البقع.

