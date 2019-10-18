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رياضة

كل ما لدي | شاهد.. ايمن اشرف برفقة زوجته وأولاده

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:44 م
ايمن اشرف واسرته
ايمن اشرف واسرته
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محمد بدران
نشر ايمن اشرف لاعب الفريق الاول بالنادى الأهلي صورة له على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، برفقة اسرته خلال إجازته.

وظهر ايمن اشرف برفقة زوجته واولاده وعلق على الصورة قائلاَ: "كل ما لدي" وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه متمنين له السعادة".

يذكر ان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء أمس، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري المصري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواع أمنية.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدورى المصري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت وتم تأجيلها إلي أجل غير مسمي، وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس إنه يحترم بشكل نهائي الرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيل مباراة الزمالك حسبما أعلن اتحاد كرة القدم المصري.

كل ما لدي | شاهد.. ايمن اشرف برفقة زوجته وأولاده
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