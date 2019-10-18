كفى الله المؤمنين شر القتال.. رئيس الوداد يفجر مفاجآت بشأن فضيحة رادس

تحدث سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوى المغربى، بانفعال كبير عن الترويجات الأخيرة التي قالت إنه تأثر بها بعد قرار لجنة الإستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والتي بالغت في تقييم الأوصاف الجزافية من خيانة و"باع الماتش" والتخلي عن ملف الفريق الخاص بفضيحة رادس كما سماه.



وقال الناصيري: " لو كنت أريد بيع الوداد كنت تخليت عنه فى رادس٬ وكفى الله المؤمنين شر القتال اليوم وفي هذه اللحظة التي ونحن مجتمعون المحكمة الدولية قررت تأجيل النطق بالحكم حتى نهاية الشهر لأننا تقدمنا باعتراض وطعن في قرار الكاف الأخير".



وتابع: "لقد كلفني هذا الملف الكثير كلفني وقتي بعدما قضيت عيد الفطر في فرنسا وكلفنا 1000 ورقة في الملف وكل ساعة يتقاضى على إثرها المحامون أرقام باهظة لا أنا ولا لقجع تخلينا عن الوداد لست مسؤولا عن أحكام الكاف لأنها أدارت ظهرها للقانون و للعدل".



واختتم: "بعد نهاية القصة سيكون لي لقاء معكم لإخباركم بكل شيء قدمت التسجيلات وكل ما أملك والوداد أمانة في عنقي ويستحيل أن أخونها ولو بقي في عرق واحد".



ومنح الكاف اللقب للترجي التونسي مرتين الأولى بعد نهاية المباراة، والثانية بقرار من اللجنة التأديبية للكاف في انتظار القرار الحاسم من "طاس".