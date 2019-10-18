مصرع عاملين أسفل جدار بدير الأنبا ماري بحجازة في قوص

لقى عاملان مصرعهما، أسفل جدار بدير الأنبا ماري بكتور بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، أثناء قيامه بأعمال بناء.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع شنودة بشرى فرح 33 عامًا، و عادل عوض عوض الله 23 عامًا، أسفل جدار انهار عليهم أثناء عملهم بدير الأنبا ماري بكتور بحجازة في قوص.



دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات والتصريح بدفن الجثامين.