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مرأة

أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:59 م
نجمات حصدن لقب أجمل
نجمات حصدن لقب أجمل أمرأة في العالم
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رشا عوني
أخرهن بيلا حديد..
لم يكن لقب أجمل امرأة في العالم مجرد تكريم تحصل عليه العديد من النجمات والمشاهير، فتخرج كل عام المجلات العالمية وتجري استطلاعا حول المرأة الأكثر جمالًا في كل عام، ومع كل مرة تتربع امرأة مختلفة على عرش الـ 10 نساء الأكثر جمال وجاذبية حول العالم، وعادة ما تحصد هذه الألقاب نجمات ومشاهير عالميات.

امتلأت صور وأخبار عارضة الازياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، حيث حصدت لقب أجمل امرأة في عام 2019 ، وتصدرت المركز الأول من بين 9 أخريات.

أخرهن بيلا حديد..
لم تكن بيلا الحديد هي الأولى التي حصدت هذا اللقب، بل سبقتها مجموعة كبيرة من نجمات ومشاهير العالم، بحسب تقارير واستطلاعات المجلات العالمية التي تجري هذه القوائم سنويًا.

ليزا سوبيرانو 
وهي عارضة أزياء وممثلة فلبينية، حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2018، ولم يتخط عمرها سوى 19 عاما .

أخرهن بيلا حديد..
جوليا روبرتس
حصدت لقب أجمل أمرأة في العالم 5 مرات، كان اخرها عام 2017، بيما حصلت على هذا اللقب لأول مرة عام 1991، ثم 2000، و 2005، و2010.

أخرهن بيلا حديد..
جنيفر أنستون
وهي الممثلة الأمريكية الشهيرة، وقد حصدت لقب أجمل امرأة في العالم باختيار مجلة بيبول الشهيرة، وذلك عام 2016 . 
 .
أخرهن بيلا حديد..
شايلين وودلي
وهي النجمة الأمريكية الشهيرة التي حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2015، وفقًا لاختيار “Wonderslist.

أخرهن بيلا حديد..
لوبيتا نيونغو 
وهي نجمة كينية شهيرة تم اختيارها من قبل مجلة بيبول الشهيرة كأجمل امرأة في عام 2014


أخرهن بيلا حديد..
عايدة دابو 
وهي عارضة الأزياء البوسنية وقد حصدت لقب أجمل امرأة لعام 2013 ضمن قائمة أجمل خمسين إمرأة في العالم حسب استفتاء مجلة World Actuality
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