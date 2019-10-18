أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم

امتلأت صور وأخبار عارضة الازياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، حيث حصدت لقب أجمل امرأة في عام 2019 ، وتصدرت المركز الأول من بين 9 أخريات.
ليزا سوبيرانو
وهي عارضة أزياء وممثلة فلبينية، حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2018، ولم يتخط عمرها سوى 19 عاما .
حصدت لقب أجمل أمرأة في العالم 5 مرات، كان اخرها عام 2017، بيما حصلت على هذا اللقب لأول مرة عام 1991، ثم 2000، و 2005، و2010.
وهي الممثلة الأمريكية الشهيرة، وقد حصدت لقب أجمل امرأة في العالم باختيار مجلة بيبول الشهيرة، وذلك عام 2016 .
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وهي النجمة الأمريكية الشهيرة التي حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2015، وفقًا لاختيار “Wonderslist.
وهي نجمة كينية شهيرة تم اختيارها من قبل مجلة بيبول الشهيرة كأجمل امرأة في عام 2014
وهي عارضة الأزياء البوسنية وقد حصدت لقب أجمل امرأة لعام 2013 ضمن قائمة أجمل خمسين إمرأة في العالم حسب استفتاء مجلة World Actuality