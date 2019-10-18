أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم





امتلأت صور وأخبار عارضة الازياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، حيث حصدت لقب أجمل امرأة في عام 2019 ، وتصدرت المركز الأول من بين 9 أخريات.



لم يكن لقب أجمل امرأة في العالم مجرد تكريم تحصل عليه العديد من النجمات والمشاهير، فتخرج كل عام المجلات العالمية وتجري استطلاعا حول المرأة الأكثر جمالًا في كل عام، ومع كل مرة تتربع امرأة مختلفة على عرش الـ 10 نساء الأكثر جمال وجاذبية حول العالم، وعادة ما تحصد هذه الألقاب نجمات ومشاهير عالميات.امتلأت صور وأخبار عارضة الازياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، حيث حصدت لقب أجمل امرأة في عام 2019 ، وتصدرت المركز الأول من بين 9 أخريات.





ليزا سوبيرانو

وهي عارضة أزياء وممثلة فلبينية، حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2018، ولم يتخط عمرها سوى 19 عاما .



لم تكن بيلا الحديد هي الأولى التي حصدت هذا اللقب، بل سبقتها مجموعة كبيرة من نجمات ومشاهير العالم، بحسب تقارير واستطلاعات المجلات العالمية التي تجري هذه القوائم سنويًا.وهي عارضة أزياء وممثلة فلبينية، حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2018، ولم يتخط عمرها سوى 19 عاما .

جوليا روبرتس

حصدت لقب أجمل أمرأة في العالم 5 مرات، كان اخرها عام 2017، بيما حصلت على هذا اللقب لأول مرة عام 1991، ثم 2000، و 2005، و2010.



حصدت لقب أجمل أمرأة في العالم 5 مرات، كان اخرها عام 2017، بيما حصلت على هذا اللقب لأول مرة عام 1991، ثم 2000، و 2005، و2010.

جنيفر أنستون

وهي الممثلة الأمريكية الشهيرة، وقد حصدت لقب أجمل امرأة في العالم باختيار مجلة بيبول الشهيرة، وذلك عام 2016 .

. وهي الممثلة الأمريكية الشهيرة، وقد حصدت لقب أجمل امرأة في العالم باختيار مجلة بيبول الشهيرة، وذلك عام 2016 .

شايلين وودلي

وهي النجمة الأمريكية الشهيرة التي حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2015، وفقًا لاختيار “Wonderslist.



وهي النجمة الأمريكية الشهيرة التي حصدت لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2015، وفقًا لاختيار “Wonderslist.

لوبيتا نيونغو

وهي نجمة كينية شهيرة تم اختيارها من قبل مجلة بيبول الشهيرة كأجمل امرأة في عام 2014





وهي نجمة كينية شهيرة تم اختيارها من قبل مجلة بيبول الشهيرة كأجمل امرأة في عام 2014