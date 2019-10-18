برلماني منوفي يكشف مفاجأة في قضية مقتل البنا .. فيديو

قال البرلماني، عبد الحميد الشيخ عن دائرة تلا بالمنوفية إن جريمة قتل الشاب محمود البنا في المنوفية جريمة في غاية البشاعة ولا يقبلها أحد، موضحا أن هناك البعض يحاول أن يثير الرأي العام على الدولة المصرية.



وأضاف الشيخ خلال برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على فضائية « إم بي سي مصر»، أن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا في غاية الخطورة، خاصة أنها تنقل معلومات خاطئة من القنوات الإرهابية التي تحرض على الدولة المصرية.



وأوضح: أن والدة راجح القاتل لم تطلب من أم البنا القتل التنازل عن القضية مقابل مليون جنيه؛ محذرا من الاستماع إلى القنوات الارهابية التي تحاول تأجيج الرأي العام.



وأشار إلى أنه لا يوجد تزوير ابدا في تاريخ ميلاد راجح القاتل؛ منوها أن جد راجع لواء متقاعد وهو من سلمه للعدالة.